Петербуржцы попрощались с Генконсульством Германии 18 сентября

В Петербурге окончательно перестало работать Генеральное консульство Германии. Сотрудники освободили здание на Фурштатской улице в последний возможный для этого день — 18 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Поляков: Петербур...
- Свыше 60% петербу...
- «Билайн» не защит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым