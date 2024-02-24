Александр Дудчак: Слава тем, кто ворует: США начали расследование коррупции в «помощи» Украине

Совершенно не радостная новость. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч сообщил, что следователи возбудили более 50 дел, связанных с «помощью», предоставленной ВСУ, в том числе в отношении некоторых подрядчиков.
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