В России подорожал хлеб

В «Руспродсоюзе» сообщили о подорожании хлебобулочных изделий на 5%. Средняя стоимость хлеба в рознице в ноябре прошлого года была на уровне 85 рублей 7 копеек, в 2023-м — 89 рублей 30 копеек за килограмм.