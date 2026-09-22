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Южная Корея протестирует использование обеспеченных CBDC депозитных токенов для оплаты государственных расходов

Южная Корея протестирует использование обеспеченных CBDC депозитных токенов для оплаты государственных расходов

Южная Корея одобрила пилотный проект, который позволит государственным служащим оплачивать операционные расходы ведомств с помощью депозитных токенов на базе блокчейна вместо использования физических государственных платежных карт.

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