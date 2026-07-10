Телеведущая из США назвала Боснию и Герцеговину двумя разными странами

Американская телеведущая Ана Каспарян во время обсуждения матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу заявила, что США играли против Боснии и Герцеговины, являющиеся двумя разными странами, передает Sport24.
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