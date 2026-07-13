Выделена помощь пострадавшим в Белгородской области

В три миллиарда рублей входят и жители Курской области, жилье которых также пострадало от атак БПЛА. На совещании с зампредами премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении трёх миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку жителей приграничных регионов, оставшихся без крова.