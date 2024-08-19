Мощный прорыв российских войск у Угледара: Карта специальной военной операции на Украине на 19 августа 2024 года Юлия СоколоваНа Волчанском и Липцовском направлениях продолжается активное наступление российских войск.
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