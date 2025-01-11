Американцев с непонятной целью травят биологическим оружием?

Из тумана токсичного транзита власти в США выплывают всё новые американские страхи. Теперь жители Штатов боятся, что их собственное правительство и/или спецслужбы в период пересменки между Байденом и Трампом с непонятной целью травят их биологическим оружием, как это уже было в начале 1950-х.