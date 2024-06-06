Трамп предложил ввести смертную казнь для наркоторговцев

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что, по его мнению, решить проблему наркотиков в стране невозможно до тех пор, пока не будет введена смертная казнь для наркоторговцев.
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