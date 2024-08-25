Потерявший ногу в ЧВК «Вагнер» саранский маньяк снова сел за изнасилование

В Мордовии за изнасилование дали срок отслужившему в ЧВК «Вагнер» маньяку В Мордовии за изнасилование 17-летней студентки к десяти годам колонии приговорили 36-летнего россиянина Якова Парамонова, известного как саранский маньяк.
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