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Потерявший ногу в ЧВК «Вагнер» саранский маньяк снова сел за изнасилование

Потерявший ногу в ЧВК «Вагнер» саранский маньяк снова сел за изнасилование

В Мордовии за изнасилование дали срок отслужившему в ЧВК «Вагнер» маньяку В Мордовии за изнасилование 17-летней студентки к десяти годам колонии приговорили 36-летнего россиянина Якова Парамонова, известного как саранский маньяк.

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