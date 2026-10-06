В Австралии военный погиб и пятеро пострадали во время учений

Один военнослужащий австралийской армии погиб, ещё пятеро пострадали во время учений на Северной территории Австралии, пишет Reuters.
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