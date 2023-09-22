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Жамнов о 5 передачах Голдобина в игре с «Барысом»: «Нападающий нацелен на то, чтобы забивать, но сегодня он сыграл продуктивно»

Главный тренер красно-белых высказался после матча с «Барысом» (6:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Голдобин – молодец! Думаю, нападающий нацелен на то, чтобы забивать, но сегодня он сыграл продуктивно.

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