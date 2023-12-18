Задержан рэпер, который пел об избиении русских женщин

Анна Лисовская "ни одна беременная от его слов физически не пострадала"..Вы что шутите??? А давайте подождем, пока от его песенок пострадает беременная женщина или кто-то другой! Почему из-за каких-то уродов в чью-то семью должно прийти горе? Кто ответит за это?

Сергей Кандауров Было , есть и будет выражение -на Украине и не каких укрофашистких выражений «в Украине», с вайшими англосакскими законами. Выдал себя с потрохами так называемых «словянин»!