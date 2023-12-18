Юрий Кот В Москве задержан участник рэп-баттла, который во время своего перформанса грозился избить русскую беременную женщину: «Я е**шу по беременной русской — это превентивный удар».
Задержан рэпер, который пел об избиении русских женщин
Комментарии
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Анна Лисовская
"ни одна беременная от его слов физически не пострадала"..Вы что шутите??? А давайте подождем, пока от его песенок пострадает беременная женщина или кто-то другой! Почему из-за каких-то уродов в чью-то семью должно прийти горе? Кто ответит за это?
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2 час.
Сергей Кандауров
Было , есть и будет выражение -на Украине и не каких укрофашистких выражений «в Украине», с вайшими англосакскими законами. Выдал себя с потрохами так называемых «словянин»!
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1 час.
Michael Romanov
Юрий, а ты сам то кто? Почему пишешь на "суржике"? И чего не возмущался об 8 годах убийства славян на Донбассе?
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53 мин.
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