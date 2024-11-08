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Талибы ждут исключения из списка террористов в США после победы Трампа

Талибы ждут исключения из списка террористов в США после победы Трампа

Талибы, представляющие движение «Талибан», которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, надеются, что во время второго срока президентства Дональда Трампа США исключат их из списка террористических организаций.

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