Житель Алтайского края ранил падчерицу ножом в ягодицу во время ссоры

Потерпевшая простила отчима и попросила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон В Зональном районе Алтайского края местный житель стал фигурантом уголовного дела после конфликта с падчерицей.
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