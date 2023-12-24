Набиуллина заявила, что ключевую ставку надо было повышать еще весной

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в рамках разговора с представителями средств массовой информации в воскресенье, 24 декабря, что ключевую ставку необходимо было начать поднимать раньше – весной.
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