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Набиуллина заявила, что ключевую ставку надо было повышать еще весной

Набиуллина заявила, что ключевую ставку надо было повышать еще весной

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в рамках разговора с представителями средств массовой информации в воскресенье, 24 декабря, что ключевую ставку необходимо было начать поднимать раньше – весной.

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