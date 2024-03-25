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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не хотелось показывать сырые номера. Чтобы сделать качественные, потребовалось бы больше, чем 5 дней». Тренер группы Павла Слюсаренко о пропуске шоу-турнира

9 марта в Санкт-Петербурге прошли соревнования по шоу-программам «Русский вызов». В группу Слюсаренко входят, в частности, пары Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов.

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