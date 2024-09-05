Проверку из-за кафе на Хилокском вновь поручил провести Бастрыкин

Председатель СК России поручил доложить о результатах работы по мигрантам в Новосибирске. В соцсетях жители вновь обращаются к главе ведомства с жалобами на знаменитый рынок и многочисленные кафе, создающие неудобства.
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