A California bear visited its local library on Winnie-the-Pooh's 100th birthday and helped itself to an appropriate snack: a jar of honey.
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