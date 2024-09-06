В Ханымее завершилось досрочное голосование

Жители ямалького поселка Ханымей проголосовали на выборах депутатов Тюменской областной думы. Всего речь идет о 387 северянах на удаленных территориях, или о 100% избирателей, уточнили в Избирательной комиссии ЯНАО.
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