Выяснили, почему владельцы все менее охотно расстаются со старыми авто

Продажи семилетних машин падают быстрее рынка, их доля впервые с 2017 года опустилась ниже 20%. Дилеры объясняют это нежеланием менять относительно новые европейские и корейские машины на китайские в условиях высоких ставок и цен.
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