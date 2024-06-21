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За рулем

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Выяснили, почему владельцы все менее охотно расстаются со старыми авто

Выяснили, почему владельцы все менее охотно расстаются со старыми авто

Продажи семилетних машин падают быстрее рынка, их доля впервые с 2017 года опустилась ниже 20%. Дилеры объясняют это нежеланием менять относительно новые европейские и корейские машины на китайские в условиях высоких ставок и цен.

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