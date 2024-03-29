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НАША ЛОСИНКА

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С двух огнеборцев пожарной части в Лосинке смыли «сажу и копоть»

В Лосиноостровском районе на территории 23 пожарно-спасательной части состоялась церемония проводов на пенсию сразу двух огнеборцев: старшины внутренней службы Александра Савельева и старшего сержанта внутренней службы Дениса Журилова.

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