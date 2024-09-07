Главы ЦРУ и МИ-6 заявили о беспрецедентных угрозах со стороны России и КНР

Со стороны России и Китайской народной республики (КНР) исходит беспрецедентная угроза. Об этом говорится в совместной статье глав ЦРУ и МИ-6 Билла Бернса и Ричарда Мура, опубликованной изданием Financial Times.
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