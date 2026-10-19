Вечерний выпуск юмораПосле насыщенного дня особенно приятно отвлечься на что-то лёгкое. Смешную картинку можно открыть мгновенно, короткую шутку прочитать за пару секунд, а над особо удачным мемом задержаться и пересмотреть ещё раз.