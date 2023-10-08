Военно-политический кабинет государства одобрил начало крупных военных операций Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в состояние войны, что также предполагает начало крупных военных операций.
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