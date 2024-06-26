Зеленский приехал в Покровск, на который активно наступают ВС РФ Зеленский приехал в Покровск, на который активно наступают ВС РФГлава киевского режима Владимир Зеленский сегодня приехал в город Покровск.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Зеленский приехал в Покровск, на который активно наступают ВС РФ Зеленский приехал в Покровск, на который активно наступают ВС РФГлава киевского режима Владимир Зеленский сегодня приехал в город Покровск.
Свежие комментарии