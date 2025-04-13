Прилет вражеского камикадзе в грузовик «Урал» на одном из направлений. Защита техники, оснащение личного состава средствами борьбы, обучение, должны оставаться в приоритете у командования.
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Прилет вражеского камикадзе в грузовик «Урал» на одном из направлений. Защита техники, оснащение личного состава средствами борьбы, обучение, должны оставаться в приоритете у командования.
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