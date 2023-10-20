В Бурятии оперативники в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в серии связанных с арендой жилья мошенничеств

В производстве следственной части Следственного управления МВД по Республике Бурятия находится уголовное дело в отношении 26-летнего уроженца Кижингинского района, подозреваемого в серии мошенничеств на территории столицы региона.
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