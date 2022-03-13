Daily Storm

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Вооруженные силы РФ освободили около 300 заложников монастыря на Украине

Вооруженные силы РФ освободили около 300 заложников монастыря на Украине

По сообщению ведомства, людей удерживали боевики нацбатальонаОфициальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные освободили около 300 местных жителей и монахов из здания Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское.

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