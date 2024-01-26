«Студенческий десант» высадился в Нижегородском МСЧ МВД России

Начальник организационно-методического и лечебно-профилактического отдела Медико-санитарной части подполковник внутренней службы Александр Королев и председатель Общественного совета при региональном главке Вадим Гребенщиков в ходе практики рассказали студентам об особенностях службы в органах внутренних дел и познакомили гостей с основными задачами, функциями полиции и спецификой работы в системе МВД России.