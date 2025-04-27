Более 200 человек написали "Диктант Победы" в Каире и Александрии

Участниками "Диктанта Победы" в Каире и Александрии стали более 200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Египте Арсения Матющенко.
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