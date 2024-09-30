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Дмитрий Губерниев: «Павлова – молодец. Незабвенная Галина Волчек говорила: «Первый брак для тренировки». Евгения потренировалась»

Ранее биатлонистка опубликовала фото со свадьбы и сообщила, что берет паузу в карьере для рождения ребенка.

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