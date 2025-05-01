Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев рассказал об ожесточенном сопротивлении deep state в США Трампу

Медведев рассказал об ожесточенном сопротивлении deep state в США Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что рейтинги президента США Дональда Трампа падают из-за сопротивления «глубинного государства» (англ.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Разве не понятно ,что не законное применение санкций только усугубляет вину США и разрушает их экономику . И не понятно почему РФ не пользуется , свято храня соблюдение условий всех договоров ,своим положением . Они нам не нужны , это присоска к нашим ресурсам . Пусть сами  их ищут по миру . А если ещё и Китай подключить им совсем туго станет . Вообще их потихоньку отключать и отучать надо от чужих ресурсов . А по поводу СВО так они инициаторы его с ЕС им и ответ держать за траты , что они обещали и щедро так раздавали , надеясь что недоумок Зе примет эти расходы под видом ленд-лиз .А на самом деле весь и давно идущие интерес и планы  лично на западных капиталистах и политиках , так что то , что они давали , так это только для уничтожения России , а исполнитель мог быть любой , но выбрали Краину , поскольку там правление всего колхоза неадекватное и НЕ ДОЛЖНЫ ОНИ ИМ ДЕНЬГИ , а вот нам ещё сколько !!! и за них конечно ответят .
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10 час.
Искандер
Лучше бы Айфончик рассказал о &quot;глубинном государстве&quot; и &quot;ждунах&quot; в России, которые мешают НАШЕМУ Президенту. И как он, на своей должности не штаны просиживает, а с ними насмерть сражается.
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8 час.
И
Искандер
Вообще-то в &quot;источниках&quot; указана &quot;Газета ru и ещё 2&quot;. Можно и просмотреть. Если не лень.
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8 час.
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