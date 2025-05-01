Медведев рассказал об ожесточенном сопротивлении deep state в США Трампу

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Разве не понятно ,что не законное применение санкций только усугубляет вину США и разрушает их экономику . И не понятно почему РФ не пользуется , свято храня соблюдение условий всех договоров ,своим положением . Они нам не нужны , это присоска к нашим ресурсам . Пусть сами их ищут по миру . А если ещё и Китай подключить им совсем туго станет . Вообще их потихоньку отключать и отучать надо от чужих ресурсов . А по поводу СВО так они инициаторы его с ЕС им и ответ держать за траты , что они обещали и щедро так раздавали , надеясь что недоумок Зе примет эти расходы под видом ленд-лиз .А на самом деле весь и давно идущие интерес и планы лично на западных капиталистах и политиках , так что то , что они давали , так это только для уничтожения России , а исполнитель мог быть любой , но выбрали Краину , поскольку там правление всего колхоза неадекватное и НЕ ДОЛЖНЫ ОНИ ИМ ДЕНЬГИ , а вот нам ещё сколько !!! и за них конечно ответят .