Ребенок вылетел из окна машины при столкновении с другим авто. Страшное ДТП произошло накануне поздно вечером в Амуре-2.
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Ребенок вылетел из окна машины при столкновении с другим авто. Страшное ДТП произошло накануне поздно вечером в Амуре-2.