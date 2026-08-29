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ФедералПресс

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Гастроэнтеролог Белоусов объяснил, помогает ли употребление орехов сделать из человека гения

Гастроэнтеролог Белоусов объяснил, помогает ли употребление орехов сделать из человека гения

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Ни один сорт орехов не имеет доказанного эффекта, поэтому называть их лекарством для памяти было бы неосмотрительно.

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