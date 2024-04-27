Можно грабить караваны — свежий геймплей MMORPG The Quinfall Разработчики MMORPG The Quinfall...

Можно грабить караваны — свежий геймплей MMORPG The QuinfallРазработчики MMORPG The Quinfall из студии Vawraek Technology опубликовали свежее геймплейное видео, в котором показали процесс перевозки груза с помощью каравана.
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