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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский суд не смягчил приговор за смерть 11-летнего самокатчика в Багане

Новосибирский суд не смягчил приговор за смерть 11-летнего самокатчика в Багане

Трагедия произошла в мае 2025 года в селе Баган Новосибирской области. 27-летняя Любовь села за руль «Тойоты Карина», не имея прав управления транспортным средством.

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