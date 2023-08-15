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«ПСЖ» интересуется Кьезой в качестве возможной замены Неймару. «Ювентус» хочет 50-60 млн евро за игрока (Gazzetta)

«ПСЖ» интересуется Кьезой в качестве возможной замены Неймару. «Ювентус» хочет 50-60 млн евро за игрока (Gazzetta)

«Ювентус» готов продать 25-летнего атакующего полузащитника и хочет получить за него 50-60 миллионов евро, как пишет La Gazzetta dello Sport.

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