Банк России продлил ограничения на выдачу наличной валюты до 2027 года

Граждане, открывшие валютные счета до 9 марта 2022 года, могут получить наличными до 10 тыс. долларов или евро, остаток свыше лимита выдаётся в рублях.
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