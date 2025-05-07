Второй трейлер Grand Theft Auto VI сотряс индустрию — и в нем действительно показана версия для обычной PlayStation 5Более того, разработчики уточнили, что в видео демонстрируются не только фрагменты катсцен, но и реального геймплея.
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