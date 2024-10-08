Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 666 подписчиков

В России вырастут пенсии по старости: Кому достанется по 24 тысячи рублей

В России вырастут пенсии по старости: Кому достанется по 24 тысячи рублей

В 2025 году в нашей стране средняя пенсия по старости увеличится до 24 тысяч рублей.Стало известно, что уже в следующее 2025 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тысячи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх