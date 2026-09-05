Буквально калечил солдат: почему в армии РФ отменили ношение ремня?

В 2013 году в российской армии произошла тихая, но знаковая реформа. Согласно приказу министра обороны № 1500, из солдатского обихода был изъят, казалось бы, неотъемлемый атрибут — кожаный ремень с массивной латунной пряжкой и пятиконечной звездой.