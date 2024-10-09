Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит начать обсуждать с западными союзниками собственную капитуляцию, а не сдачу территорий для мирного урегулирования конфликта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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