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Рогов: Зеленскому нужно готовиться к капитуляции

Рогов: Зеленскому нужно готовиться к капитуляции

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит начать обсуждать с западными союзниками собственную капитуляцию, а не сдачу территорий для мирного урегулирования конфликта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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