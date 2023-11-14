«"Росатом" ранее не участвовал ни в капитале, ни в управлении FESCO».

Глава совета директоров FESCO Андрей Северилов о смене владельца компании На прошлой неделе акции Дальневосточного морского пароходства, изъятые у прежних акционеров FESCO, были переданы от государства «Росатому».
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