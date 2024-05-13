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Психолог рассказала, как вернуться в рабочий режим после майских праздников

Психолог рассказала, как вернуться в рабочий режим после майских праздников

Следует сосредоточиться на настоящем и начать планировать будущее.Чтобы первый рабочий день после майских праздников не был длинным и скучным, утро понедельника можно использовать для разработки рабочего плана на неделю.

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