Психолог рассказала, как вернуться в рабочий режим после майских праздников

Следует сосредоточиться на настоящем и начать планировать будущее.Чтобы первый рабочий день после майских праздников не был длинным и скучным, утро понедельника можно использовать для разработки рабочего плана на неделю.
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