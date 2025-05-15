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Калужские новости

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Трагическим итогом окончились поиски пропавшего в Калужской области пенсионера

Трагическим итогом окончились поиски пропавшего в Калужской области пенсионера

Стало известно о гибели пенсионера из Кировского района Калужской области, который летом 2024 года ушел в лес и не вернулся Стало известно о гибели пенсионера из Кировского района Калужской области, который летом 2024 года ушёл в лес и не вернулся.

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