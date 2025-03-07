Перспективы развития статьи 54.1 НК РФ в свете решений Конституционного Суда

Нормы ст. 54.1 НК РФ сформулированы и воспринимаются как нормы материального права. Между тем, есть основания утверждать, что им на смену должен прийти массив процессуальных норм, регулирующих процедуру налогового расследования.
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