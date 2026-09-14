Brent at $108: Gulf States Halt Hormuz Talks as Houthis Strike Saudi Airbase

Gulf states called off Monday's planned meeting with Iran on reopening the Strait of Hormuz the same day Yemen's Houthis fired dozens of missiles and drones at Saudi Arabia's King Khalid airbase in Khamis Mushait, calling it retaliation for more than 300 Saudi airstrikes on Yemen in five days.
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