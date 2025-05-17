Боуз высмеял встречу Зеленского с Макроном, Стармером, Мерцем и Туском в Албании

Украинский лидер Владимир Зеленский на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в столице Албании Тиране 16 мая встретился с европейскими лидерами, фото с мероприятия представляет собой "коалицию нежелающих".
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