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Царьград

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В Ростове автобус с пассажирами врезался в стену частного дома. Видео

В Ростове автобус с пассажирами врезался в стену частного дома. Видео

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.Инцидент с общественным транспортом в Ростове-на-Дону случился на пересечении улиц Вавилова и Дачной.

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